YouTube einigt sich mit Trump und stimmt zu, 24,5 Millionen US-Dollar für die Sperrung seines Kontos zu zahlen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass YouTube zugestimmt hat, 24,5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Klage von US-Präsident Donald Trump wegen der Sperrung seines Kontos nach den Ereignissen im Kapitol 2021 beizulegen. Die Einigung markiert die endgültige Lösung unter den großen Technologieunternehmen, die mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert sind, konservative Stimmen zu zensieren. Ein großer Teil der Zahlung wird eine gemeinnützige Organisation unterstützen, die mit Trumps Präsidentschaftsprojekten in Verbindung steht, während der Rest anderen Klägern zugute kommt, die mit konservativen Anliegen verbunden sind. YouTube behauptet, es habe nicht unangemessen gehandelt und werde seine Richtlinien nicht ändern, und der Schritt folgt auf frühere Vergleiche von Meta und X, die einen jahrelangen Rechtsstreit beenden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!