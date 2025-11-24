Youtooz zeigt neue Vinylfiguren und Schlüsselanhänger in der Kollaboration Peak

HQ

Die Hitfigurenfirma Youtooz arbeitet mit Landfall Games und Aggro Crab Games zusammen, um unsere Lieblingsscouts mit neuen Peak Merch zum Leben zu erwecken. Wir haben bereits gesehen, dass Peak mit Plüschtieren in die physische Welt gebracht wurde, und jetzt gibt es noch mehr scout-bezogene Gegenstände.

Wie man es von Youtooz erwarten würde, ist der Star der Zusammenarbeit eine Peak Vinylfigur, die einen orangen und einen blauen Scout zeigt, wie sie einen grasbewachsenen Berg hinaufklettern. Orange hilft Blue wohl beim Aufstehen, was für eine etwas dynamische Pose sorgt. Die Vinylfigur startet am 25. November um 12 Uhr PT (morgen um 20:00 Uhr GMT zum Zeitpunkt des Schreibens).

Es gibt auch Schlüsselanhänger zum Greifen, die uns einen niedlichen hellblauen Scout zum Mitnehmen geben. Fans, die einen der Schlüsselanhänger oder Vinylfiguren gewinnen möchten, können ihre Chance bekommen, indem sie den untenstehenden Beitrag liken und retweeten:

