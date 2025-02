Your House wird zu einem lebendigen Puzzle in, ähm, Your House

Ihr Zuhause birgt eine Vielzahl von Geheimnissen über Ihr Leben und das Ihrer Familienmitglieder, sogar Ihrer Haustiere. Es ist der Ort, an dem wir die meisten Spuren unseres Durchgangs durch die Welt hinterlassen und Gegenstände, Flecken, Kratzer und andere Spuren hinterlassen, die von denen gefunden werden, die nach uns kommen. So entsteht Your House , ein mit Rätseln vermischter Erzählthriller, der uns in die Lage unseres 18. Geburtstags versetzt, den Moment, in dem alles auseinanderfällt.

Dein Freund betrügt dich, dein bester Freund verschwindet, du wirst von der Schule verwiesen und wenn es so aussieht, als könnte alles nicht mehr schlimmer werden, wirst du überfahren. Um Mitternacht erhalten Sie einen Umschlag mit einer Postkarte, einer Adresse und einem Schlüssel. Du kommst in einem Haus an und dort beginnen alle Geheimnisse. Mit all den Entlarvungen werden wir Reflexionen über Identität, Mutterschaft und den Preis der Freiheit finden.

Patrones & Escondites kehren nach der Unerinnerung zurück und bieten ein Prequel, das uns in das Haus des anderen Abenteuers führt. Obwohl Your House kein gewöhnliches Haus ist, hat es versteckte Türen, geheime Räume, unterirdische Gänge... Die eine Wahrheit enthalten, die sich danach sehnt, entdeckt zu werden.

Your House wird auf dem Steam Next Fest zwischen dem 24. Februar und dem 3. März verfügbar sein, wie das Studio gerade angekündigt hat, obwohl die Demo bereits auf der Valve-Plattform verfügbar ist.

Wir überlassen Ihnen das Interview, das Daniel Calabuig, Designer von Patrones & Escondites, Gamereactor auf der DevGAMM in Lissabon gegeben hat (vollständig in Ihrer Landessprache untertitelt), um Ihnen mehr Details über dieses faszinierende Projekt zu geben.