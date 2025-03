HQ

Puzzles oder Puzzles sind ein grundlegender Bestandteil des menschlichen Lebens. Egal wie knifflig sie auch sein mögen, wir befinden uns oft in Situationen, in denen wir ein Rätsel lösen müssen – sei es in einer Fiktion wie einem Film oder in diesem Fall einem Videospiel, in Brettspielen oder sogar im wirklichen Leben, wenn es um alltägliche Kämpfe, Bürokratie oder unerwartete Probleme geht, die im Laufe der Zeit auftreten. Diese Situationen gibt es in allen Formen und Größen, aber wir müssen uns immer den Kopf zerbrechen, um sie zu überwinden und weiteren Ärger zu vermeiden. Dieses Mal haben wir Your House, präsentiert von Patrones & Escondites, die in wenigen Tagen – am 27. März – verfügbar sein wird. Und hier bei Gamereactor hatten wir bereits die Gelegenheit, es auszuprobieren, damit wir Ihnen diese Rezension anbieten konnten. Bevor wir jedoch beginnen, sollte beachtet werden, dass dieses Spiel nicht nur für PC (die Plattform, auf der wir es gespielt haben), sondern auch für Smartphones (iOS oder Android ) veröffentlicht wird, wodurch es für jedermann leicht zugänglich ist.

Um mit der Geschichte zu beginnen, spielen wir in diesem Spiel Debbie Clough, ein junges Mädchen, das gerade den schlimmsten achtzehnten Geburtstag aller Zeiten hinter sich hat, die Art, die man niemandem wünschen würde, nicht einmal seinem schlimmsten Feind. Sie wurde zum dritten Mal von der Schule verwiesen, hat gesehen, wie ihr Freund sie mit ihrer besten Freundin betrogen hat, und auf dem Weg zurück in ihr Zimmer im Internat wurde sie von einem Auto angefahren. Als ihre Wunden verheilt sind, kehrt sie schließlich in ihr Wohnheim zurück, nur um zu sehen, dass dort ein Brief und eine Postkarte mit einer Adresse und einem Schlüssel liegen. Dann, ohne weiter nachzudenken, läuft Debbie aus dem Internat weg und macht sich auf den Weg zu besagter Adresse, wo eine Villa auf sie wartet. In dem Moment, in dem sie es schaffte, hineinzukommen, überfluteten Fragen ihren Kopf. Wie kam sie dorthin? Warum wurde ihr diese Adresse und der Schlüssel geschickt? Das sind die Geheimnisse, die wir in einer Villa lösen müssen, die ein lebendes Rätsel zu sein scheint.

Was das Gameplay betrifft, so haben wir es nicht mit einer Menge unglaublich verworrener Rätsel zu tun, bei denen man bis zum letzten Atemzug ins Schwitzen kommt, während man versucht, sie zu knacken. Sie wissen jedoch, wo ihre Stärken liegen, so dass sie Rätsel bauen können, die Sie dazu zwingen, Dokumente aufmerksam zu lesen, nach Doppeldeutigkeiten in bestimmten Wörtern zu suchen, mit der Spielwelt zu interagieren (die mit einigen Bildern hauptsächlich textbasiert ist), und vieles mehr, was wir Ihnen nicht verderben. Aber die Schwierigkeit der Kapitel ist irgendwie subjektiv. Einige Rätsel können einfacher sein als andere, und soweit wir gesehen haben, stammen die kompliziertesten aus Kapitel 3, also in der Mitte des Spiels. Du musst dir nicht zu viele Sorgen machen, wenn du nicht weiterkommst, bietet dir das Spiel einige Hinweise, damit du weitermachen kannst. Diese Hinweise sind in der Regel etwas mehrdeutig, aber je mehr Zeit du mit demselben Rätsel verbringst, desto offensichtlicher werden sie.

Was die Grafik betrifft, so ist das Spiel, wie ich bereits erwähnt habe, textbasiert mit einigen Illustrationen, die mit Ausnahme einiger einfacher Animationen größtenteils statisch sind. Der Kunststil erinnerte mich an die Graphic Novels von Jean-Christophe Derrien und Rémi Torregrossa oder Fido Nesti, der George Orwells 1984 adaptiert. Wenn wir es mit anderen Spielen des gleichen Studios vergleichen, können wir einen bemerkenswerten Fortschritt bei den Illustrationen feststellen. Während die Grafik in früheren Titeln in Richtung Minimalismus tendierte, machen sie hier einen klaren Schritt nach vorne, indem sie das Spiel zu ihrem eigenen machen und ihm ein stärkeres und einzigartiges Gefühl der Identität verleihen, damit die Spieler wissen, dass es ihr Werk ist. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Qualitätsverbesserung fortsetzen wird, obwohl es möglich ist, dass sie nicht ausschließlich bei diesem Illustrationsstil bleiben und weiterhin mit anderen Ansätzen experimentieren, so dass sie nicht als diejenigen abgestempelt werden, die Puzzlespiele mit diesem speziellen Stil machen.

Eines der herausragendsten Merkmale ist der Soundtrack und die Soundeffekte. Zuerst der Soundtrack. Es versetzt mich in meine Kindheit zurück und erinnert mich an die Professor Layton-Serie mit diesen Puzzles, die ihrem Namen alle Ehre machten, sich an Kinder richteten, die noch nicht einmal zehn Jahre alt waren, und uns darauf vorbereiteten, eine Art kleiner Sherlock Holmes zu sein. Dazu gehört beruhigende Musik, die zum Nachdenken anregt, aber wenn die Spannung zunimmt, steigt sie passend zur Handlung an, ein großes Plus für das Eintauchen in das Spiel. Der Soundtrack wird von einigen gut gestalteten Soundeffekten begleitet, die einem das Gefühl geben, in diesem Moment wirklich in dieser Villa zu sein – knarrendes Holz, pfeifende Fenster, das Geräusch von Türscharnieren und vieles mehr erwecken die Villa zum Leben und umhüllen dich. Ein besonderer Gruß geht an die spanische Sprachausgabe, die mit kraftvollen weiblichen Stimmen den Charakteren Persönlichkeit verleiht.

Zu guter Letzt muss in Bezug auf das Gesamterlebnis gesagt werden, dass wir auf einige nervige Fehler gestoßen sind, die wir nicht ausdrücklich erwähnen werden, da dies einige Rätsel verderben würde und wir Ihr Spielerlebnis nicht ruinieren möchten. Einer dieser Fehler war ein Fehler in der Übersetzung des Spiels, der dazu führte, dass das Rätsel dadurch unlösbar war. Um fair zu sein, muss ich gestehen, dass ich es ohne Probleme lösen konnte, indem ich die Sprache des Spiels auf Englisch umgestellt habe. Dann zwang mich ein weiterer Fehler, das letzte Kapitel noch einmal von vorne zu beginnen. Auch wenn dieses spezielle Kapitel nicht unangemessen lang ist, ist es etwas frustrierend, alles noch einmal durchgehen zu müssen, um zu diesem Punkt zurückzukehren, aber das ist eine direkte Lösung. Ein weiteres Problem, über das ich sprechen möchte, ist die schlechte Optimierung in einigen Szenen. Ein textbasiertes Spiel sollte fast sofort geladen werden, umso mehr, wenn es auch für Smartphones optimiert ist, die deutlich weniger leistungsfähig sind als ein PC, aber bei einigen interaktiven Objekten muss man einige Augenblicke warten, bis sie reagieren. Es ist auch ein Titel mit wenig bis gar keinem Wiederspielwert. Wenn man die Rätsel bereits kennt, hat es nicht mehr ganz den gleichen Klang und seine Dauer ist nicht so lang. Persönlich scheint es perfekt für ein kurzes Erlebnis an einem faulen Nachmittag zu sein, an dem man nichts anderes zu tun hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir es auf jeden Fall empfehlen würden, wenn Sie auf Puzzles stehen, alle Details in ein Notizbuch schreiben, um sich an alles zu erinnern, und diese Art von Abenteuern lieben. Und obwohl es seine Vor- und Nachteile hat, ist es ein Spiel, das in kurzer Zeit hält, was es verspricht, für Leute, die keine Geschichten wollen, die länger als 40 Stunden dauern. Jeder, der eine gute mentale Herausforderung liebt, wird sich in der Zielgruppe dieses Titels wiederfinden.