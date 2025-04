Your Friends & Neighbors - Saison 1

HQ

Ich bin seit langem ein sehr lautstarker Befürworter der Qualität der Fernsehbemühungen von Apple TV+. Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich meine Gedanken über das fantastische The Studio geteilt habe, und jetzt ist es an der Zeit, dies zu erweitern, indem ich die Komödie hinter mir lasse und stattdessen reines Drama vertrete. Der Fokus des heutigen Tages liegt auf der von Jon Hamm geleiteten Your Friends & Neighbors, einer Serie, die sich auf das dekadente und komplizierte Leben einer Ansammlung von Familien konzentriert, die eine der reichsten Gemeinschaften Amerikas bilden.

Im Wesentlichen besteht die Idee der Serie darin, zu beweisen, wie weit sie von der Realität entfernt zu sein scheinen, indem sie als eine Art Satire und Beispiel dafür dient, was zu einem Lebensstil gehört, der jeden Monat Millionen von Dollar wert ist. Es ist manchmal frustrierend roh anzusehen, aber genau wie bei Serien wie Dynasty ist es auch schwer, davon wegzusehen, vor allem, wenn alles auseinanderfällt.

HQ

Your Friends & Neighbors dreht sich um Hamms Andrew Cooper, einen Mann, dessen Leben innerhalb weniger Monate aus den Fugen geraten ist. Seine Frau verließ ihn nach einer Affäre mit seinem besten Freund, sein Arbeitgeber hat ihn unrechtmäßig gekündigt, und jetzt blickt er auf ein Leben, in dem er Schwierigkeiten hat, finanziell über die Runden zu kommen. Auch dies ist auf einer ganz anderen Skala als die meisten von uns, was bedeutet, dass "Coop" sich Sorgen darüber macht, wie er sich 30.000-Dollar-Tische bei Wohltätigkeitsgalas leisten kann und wie er die Illusion von Erfolg und Balance im Vergleich zu seinem, nun ja... Freunde und Nachbarn.

Werbung:

Dies führt uns zum Hauptgericht dieser Serie, dem kriminellen Zeitvertreib von Coop. Als jemand mit einem absurden Wissen über die Elite und die Reichen beschließt Coop, diese Fähigkeiten zu nutzen, um seine "Freunde und Nachbarn" taktvoll auszurauben, indem er hier eine Uhr im Wert von 170.000 Dollar, dort eine Diamantkette im Wert von 300.000 Dollar ergattert oder vielleicht sogar seltene Kunst gegen eine fast perfekte Fälschung eintauscht. Es ist eine Idee, die auf den ersten Blick genial erscheint, aber Coop macht den Fehler, eines Tages in das falsche Haus einzubrechen, und das führt ihn zu einer immer größeren Verbrechenstour, die ihn schließlich auf die falsche Seite eines bösen Mannes bringt.

Das ist im Grunde alles, was über die Handlung von Your Friends & Neighbors ' gesagt werden muss, und ehrlich gesagt, nachdem man die erste Staffel gesehen hat, ist klar, dass dies alles ist, was es jemals sein musste. Die Idee ist solide, mit Anmut und Exzellenz angegangen, und das alles, während sie witzig ist und die richtige Art von eifersüchtigen Momenten hat, die all diese exzentrischen und ausschweifenden Projekte bieten. Die Erzählung überrascht immer wieder und wächst im Laufe der Staffel in sich hinein, beginnend ziemlich sanft und ein wenig langweilig, bevor sie ins Chaos abgleitet, in dem Coop sich mit Mordermittlungen, Gangsterbossen, Liebesinteressen auseinandersetzt und sich dabei irgendwie zuordenbar anfühlt. Das bedeutet, dass das Tempo im Laufe der Staffel immer besser wird und dich im Unklaren darüber lässt, was als nächstes passieren wird, indem du Brotkrumen-Hinweise hinterlässt, denen du folgen möchtest, aber von denen du abgelenkt wirst, wenn eine weitere Wendung eingeführt wird.

Man muss sagen, dass Hamms Darstellung in der Rolle des Coop perfekt in den Archetyp zu passen scheint, den er seit jeher mit höchster Brillanz auf den Punkt bringt. Es ist in gewisser Weise sehr Mad Men, und Hamm sticht in einer Besetzung hervor, die im Allgemeinen interessante, komplexe und gut gespielte Persönlichkeiten hat.

Werbung:

Diese Serie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Produktionen von Apple TV+ es zu schaffen scheinen, alle Kernbausteine dessen, was eine erfolgreiche TV-Serie ausmacht, auf den Punkt zu bringen. Und wie immer bei den Filmen und Serien von Apple ist die Kameraführung, die Wahl der Drehorte – jeder einzelne Teil der Produktion von höchster Qualität und beeindruckt immer wieder.

Es mag den Wow-Faktor einiger Serien von Apple fehlen, die straffere Natur anderer und ist vielleicht manchmal etwas zu schwer zu verdauen für den Durchschnittsverbraucher. Aber wenn du dem Ganzen Zeit gibst - nur ein paar Episoden - werden dich Your Friends & Neighbors letztendlich fesseln und dich verzweifeln lassen, was in der nächsten Episode passiert. Es ist wieder einmal ein Gewinner für Apple TV+.