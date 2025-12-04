Your Friends & Neighbors kehrt im April zu Apple TV zurück

HQ

Apple TV hat sich tatsächlich für eine zweite Staffel der Dramaserie Your Friends & Neighbors entschieden, noch bevor die ersten Episoden zu Ende waren. Wir wussten, dass James Marsden für dieses Nachfolgekapitel zur Besetzung stoßen würde, und die Produktion begann im Grunde zu Beginn der ersten Staffel. Wir müssen nicht mehr lange warten, bis diese neuen Episoden erscheinen.

Es wurde von Apple TV bekanntgegeben, dass die zweite Staffel der Serie im April 2026 auf dem Streamer erscheinen wird, etwa 12 Monate nach dem Start der ersten Staffel. Wir haben sonst keine Grundlage in Bezug auf die Handlung oder sogar ein festes Datum, aber wir können jetzt zumindest unseren Kalender umkreisen und wissen, dass die von Jon Hamm geführte Show näher ist als weiter entfernt.

