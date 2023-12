Your Friends and Neighbors ist ein neues Apple TV+-Drama mit Jon Hamm in der Hauptrolle

HQ

Mad Men-Star Jon Hamm hat sich eine Rolle in einer kommenden Apple TV+ Dramaserie namens Yours Friends and Neighbors ergattert. Hamm wird als ausführender Produzent fungieren und die Hauptrolle in der Serie übernehmen, die auf einer originellen Idee des gefeierten Drehbuchautors, Produzenten und Romanautors Jonathan Troppe basiert.

In der Serie wird Hamm die Hauptrolle von Coop spielen, einem kürzlich geschiedenen Hedgefonds-Manager, der nach seiner Entlassung darauf zurückgreift, die wohlhabenden Bewohner seines winzigen Vorortes im Bundesstaat New York zu bestehlen, um den Lebensstil seiner Familie über Wasser zu halten. Dies führt dazu, dass er zur falschen Zeit in das falsche Haus einbricht und gezwungen ist, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen.

Es ist unklar, wann die Serie ausgestrahlt wird und wen sie sonst noch spielen wird, aber weitere Details finden Sie in der folgenden Pressemitteilung von Apple.