Your Friendly Neighborhood Spider-Man wird jährlich neue Saisons veröffentlichen

Nach einem langsameren Jahr 2024 scheint Marvel auch 2025 unsere Bildschirme dominieren zu wollen. Wir haben bereits die erste Staffel von Your Friendly Neighborhood Spider-Man gesehen und wir haben Daredevil: Born Again auf unseren Fernsehbildschirmen, bevor Thunderbolts* und The Fantastic Four: First Steps in die Kinos kommen.

Es scheint, als wolle Marvels ausführender Produzent und Fernsehchef Brad Winderbaum diesen Schwung beibehalten, denn in einem Gespräch mit Collider verriet er, dass eine neue Staffel von Your Friendly Neighborhood Spider-Man eine jährliche Angelegenheit sein sollte.

"Wir werden jedes Jahr eine Spider-Man-Staffel haben, wenn ich etwas dazu zu sagen habe", sagte er. "Wie Sie wissen, passiert es in der Animation normalerweise, dass es zwischen Staffel 1 und Staffel 2 eine größere Lücke gibt als in den folgenden Staffeln, und das wird in Friendly ähnlich sein."

"Wir werden etwas mehr als ein Jahr auf Staffel 2 warten müssen, aber danach sollte sie hoffentlich in einem jährlichen Rhythmus herauskommen", fügte er hinzu. Also, vielleicht keine 2. Staffel im Jahr 2026, es sei denn, sie kommt zu einem späteren Zeitpunkt, aber danach scheint das Schiff reibungslos weiterfahren zu können.