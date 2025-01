Your Friendly Neighborhood Spider-Man wird für eine zweite und dritte Staffel zurückkehren

HQ

Diese Woche können sich Fans von Spider-Man und Marvel Animation ein neues Projekt ansehen, denn Your Friendly Neighborhood Spider-Man wird sein Debüt auf Disney+ geben. Im Gegensatz zu einigen Serien, die wöchentlich neue Episoden ausstrahlen, wird diese Serie mindestens zwei Episoden pro Woche für eine vierwöchige Staffel bekommen, was bedeutet, dass bis zum 19. Februar die vollständige Liste der Episoden verfügbar sein wird. Bei einem so knappen Zeitplan fragst du dich vielleicht, ob Marvel Pläne hat, das Abenteuer Your Friendly Neighborhood Spider-Man fortzusetzen? Offensichtlich hat sie an dieser Front sehr große Ambitionen.

Wie der ausführende Produzent von Marvel Studios, Brad Winderbaum, in einem Interview mit The Movie Podcast bestätigte, ist nun klar, dass wir nicht nur eine zweite, sondern auch eine dritte Staffel der Serie erwarten können. Tatsächlich ist das Drehbuch für die zweite Staffel bereits fertiggestellt und die Produktion in vollem Gange, während Autor und ausführender Produzent Jeff Trammell Winderbaum in den kommenden Wochen seinen Pitch für Staffel 3 vorstellen wird.

Konkret erklärte Winderbaum: "Übrigens, ich habe jetzt alle Drehbücher für Staffel 2 gelesen und wir sind auf halbem Weg mit den Animationen... Was Jeff in dieser Serie Stein für Stein aufbaut, beginnt sich auszuzahlen. Man spürt es in Staffel 1 und wächst mit diesen Charakteren zusammen, so dass ich, wenn alles anfängt, an seinen Platz zu greifen und sich am Ende der Staffel auszahlt, es wirklich in meiner Seele spüre. Und es wird in den folgenden Staffeln immer tiefer. Wir haben grünes Licht für drei Staffeln, bis Staffel 3, also werde ich in ein paar Wochen [Trammells] Pitch für die dritte Staffel hören, und ich bin wie ein Fan, ich kann es kaum erwarten."

Bei diesen großen Ambitionen müssen wir sehen, ob Your Friendly Neighborhood Spider-Man stark aus dem Tor kommt, wenn es am 29. Januar auf Disney+ debütiert.