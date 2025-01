Your Friendly Neighborhood Spider-Man teasert weitere Helden und Schurken an

HQ

Marvel hat gerade ein neues Video veröffentlicht, das uns einen kleinen Einblick in die Produktion hinter der kommenden Serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man gibt. Neben den Kommentaren des Schöpfers und einiger der Schauspieler können Sie auch einen Blick auf andere berühmte Bösewichte und Helden erhaschen, die nun neben der beliebten Spinne ihren Auftritt haben werden. Neben Spider-Mans Abenteuern werden wir einen Vorgeschmack auf Charlie Cox' Daredevil, Hugh Dancys Doc Ock und möglicherweise sogar eine Nachbildung der berüchtigten Flughafenschlacht aus Captain America: Civil War bekommen. Das Video ist weniger als zwei Minuten lang, so dass jeder, der neugierig ist, wer sonst noch in der Serie zu sehen sein wird, das Video hier ansehen kann.

Welche Helden und Schurken erhoffst du dir?