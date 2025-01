Your Friendly Neighborhood Spider-Man Showrunner reagiert auf "woke" Kommentare des Hauptdarstellers

HQ

Vor ein paar Tagen, vor dem Debüt von Your Friendly Neighborhood Spider-Man auf Disney+, machte ein Bericht die Runde, der die Befürchtungen des Hauptsynchronsprechers Hudson Thames (Peter Parker/Spider-Man) über die Serie aufgriff und dass sie "nervig und woke" sein würde. Dies führte zu einer Flut von Meinungen und Kommentaren im Internet, und jetzt hat Showrunner Jeff Trammell seine Gedanken zu diesem Thema in einem Reddit-AMA geäußert.

Trammell wurde auf diese Situation angesprochen, worauf er antwortete: "Ha, ich liebe Hudson und habe mich nicht zu sehr auf das konzentriert, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat sich einfach falsch ausgedrückt, und ich weiß, dass das auf ihm lastet. Ich denke, wir haben eine fantastische Serie gemacht, die ein breites Publikum ansprechen wird und hoffentlich das einfängt, was ich an diesem Spider-Man liebe: dass er ein Typ ist, der sich sehr um die Menschen um ihn herum kümmert und immer versucht, das Richtige zu tun."

Your Friendly Neighborhood Spider-Man wird weiterhin jeden Mittwoch neue Folgen auf Disney+ zeigen, bis Mitte Februar die letzten beiden auf dem Streamer erscheinen. Um zu sehen, ob es sich lohnt, die Show zu sehen, lesen Sie hier unsere Gedanken dazu.