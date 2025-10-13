Der freundliche Spider‑Man aus der Nachbarschaft für die Rückkehr im Herbst 2026 geplant

HQ

Wenn ihr die erste Staffel von Der freundliche Spider‑Man aus der Nachbarschaft Anfang dieses Jahres gesehen habt und gehofft habt, dass die zweite Staffel etwa zur gleichen Zeit im Jahr 2026 auf Disney+ erscheinen würde, haben wir leider eine etwas enttäuschende Nachricht für euch.

Marvel Animation hat im Rahmen von New York Comic Con bestätigt, dass Your Friendly Neighborhood Spider-Man im Jahr 2026, aber erst im Herbst, wieder verfügbar sein wird. Ja, wir werden fast zwei Jahre zwischen den beiden Kapiteln der Serie warten müssen, aber zumindest ist sie auf dem Weg.

Da der Premierentermin noch so weit entfernt ist, gibt es natürlich keinen Trailer oder Informationen zur Handlung, aber wir wissen, dass eine dritte Staffel bereits grünes Licht erhalten hat, also wird dieses Kapitel hoffentlich rechtzeitig erscheinen.