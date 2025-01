Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Episoden 1-2

HQ

Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, der erste Trailer zu Your Friendly Neighborhood Spider-Man hat mir nicht gerade viel Vertrauen in das nächste Marvel Animation Werk gegeben. Es sah ein wenig kreativ trocken aus, mit einem Kunststil, dem ein wenig Charakter zu fehlen schien, und einer Handlung, die viele der Beats abzudecken schien, die wir in den unzähligen Spider-Man-Ursprungsgeschichten der letzten zwei Jahrzehnte gesehen haben. Trotzdem bin ich, nachdem ich die ersten beiden Folgen der Serie auf Disney+ gesehen habe, angenehm überrascht und freue mich eigentlich auf das, was als nächstes kommt.

Die Serie ist eine Spider-Man-Ursprungsgeschichte, aber sie ist nicht wie die, die wir zuvor gesehen haben, da sie viele der traditionellen Beats überspringt und stattdessen einfache Anspielungen und Anspielungen auf Elemente bevorzugt, mit denen jeder mit einem Grundwissen über Spider-Man vertraut sein wird. Wir treffen weder Uncle Ben noch Peters Eltern, sondern sie werden nur mit einer düsteren Note erwähnt, wir müssen uns nicht mit Monaten auseinandersetzen, in denen Peter seine Kräfte in den Griff bekommt, da er stattdessen von einer Spinne gebissen wird und dann springen wir sechs Monate später in die Zeit, in der er sich in einer rudimentäreren Position als lokaler Held befindet. Es gibt keine große Erkundung dessen, was Oscorp ist, wer Norman und Harry Osborn sind, warum Dr. Connors nur einen Arm hat und so weiter. Dies sind alles erzählerische Teile, mit denen ein Spider-Man-Fan einigermaßen vertraut sein wird, und hier überspringt die Serie direkte Erklärungen, um sich stattdessen auf Peter und seine persönlichen Herausforderungen zu konzentrieren, mit einem Leben voller Schulaufgaben, einem Praktikum bei Oscorp, angespannten Freundschaften, oh... und ein Superheld zu sein.

Dieser erzählerische Ansatz ist fantastisch, da die Serie nicht sofort in genau die gleichen Fußstapfen tritt, dieMarvel Cinematic Universe Filme, Sam Raimis Streifen und die Andrew Garfield Sony-Filme in jüngster Zeit erforscht haben. Aber nur weil es sich nicht um eine erschöpfend vertraute Ursprungsgeschichte handelt, heißt das nicht, dass es keine ähnlichen Elemente gibt. Peter ist noch ein Jugendlicher, der mit angespannten Situationen mit Witzen und Sarkasmus umgeht, von denen einige einen tatsächlich zum Kichern bringen werden. Der Anzug, den er trägt, ist eine konzeptionelle Version des traditionellen Rot und Blau, und die Darstellung des Synchronsprechers Hudson Thames hat alle Schattierungen von Tom Hollands Interpretation der Figur. Der Punkt ist, dass Your Friendly Neighborhood Spider-Man zwar nicht Ihre Zeit verschwendet, aber durch und durch authentischer Spider-Man ist.

Es ist schwer zu sagen, wo Marvel diese Geschichte in ihr breiteres Universum einfügen möchte, da es direkte Verweise und Anspielungen auf die Marvel Cinematic Universe gibt, wenn auch mit Wendungen im Format. Die Szene, in der Robert Downey Jr.s Tony Stark Peter in der Wohnung von Aunt May überrascht, wurde nachgestellt, aber mit Colman Domingos Norman Osborn, und um dem noch etwas hinzuzufügen, existiert die Serie eindeutig in einem Universum, in dem Superhelden alltäglich sind, während sie auf ein größeres Multiversum anspielt. Anspielungen auf eine Version von Iron Man und Captain America werden schon früh gezeigt, während die Show mit einem Dr. Strange beginnt, der an einem Ort, den er nicht kennt, gegen einen symbiotischen Außerirdischen kämpft... Es ist klar, dass es umfassendere Pläne für diese Serie gibt und wie sie sich in das Portfolio von Marvel einfügt, aber gleichzeitig verbringt sie nie viel Mühe oder Zeit damit, darüber zu sprechen, sondern zieht es vor, unseren Kopf auf den Teil von Spider-Man zu lenken, der ihn so sympathisch und beliebt macht: den freundlichen Teil der Nachbarschaft.

Um auf die Authentizitätsdiskussion zurückzukommen: Ich denke, das ist der Punkt, an dem der Kunststil beginnt, Gestalt anzunehmen und für sich selbst zu stehen. Ich denke, dass es in einigen Momenten ein wenig an Charakter, Tiefe und Bewegung mangelt, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen es sich wirklich wie eine Comic-Adaption anfühlt. Die Panels, mit denen Szenen unterschieden werden, der fast Stop-Motion-Stil passt zum Aussehen des Goldenen Zeitalters, es redet nie um den heißen Brei herum oder lässt einen vergessen, woher diese Figur und diese Geschichte stammen. Aber es braucht ein paar kreative Freiheiten, die es der Geschichte meiner Meinung nach tatsächlich ermöglichen, sich weiter abzuheben und einzigartiger zu wirken. Es führt neue Charaktere ein, es präsentiert alternative Sichtweisen auf bestehende und lässt dennoch seine wichtigsten Charaktere so aussehen, wie man sie aus den Comics kennt. Diese Serie fühlt sich wirklich so an, als wäre sie von jemandem geschaffen worden, der Spider-Mans Comic-Ära für Fans geliebt hat, die das auch lieben.

Diese ersten beiden Episoden haben mein Interesse geweckt und auch auf dem Weg unterhalten. Sie haben ein gutes Tempo, haben eine gute Bandbreite an Emotionen mit Humor, sie setzen die Szene in Szene und legen den Grundstein für die Zukunft, während sie gleichzeitig ein Abenteuer bieten, das angenehm vertraut ist, aber nicht so bequem, dass es sich wiederholt. Es gibt noch acht Episoden in dieser ersten Staffel, acht Kapitel, die innerhalb der nächsten drei Wochen debütieren werden, also ist die große Frage, ob sie dieses Maß an Engagement während dieser Laufzeit aufrechterhalten kann. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass es passieren wird.

