Your Friendly Neighborhood Spider-Man Die größte Befürchtung des Stars war, dass die Serie wach werden würde

HQ

Es scheint, als ob es in letzter Zeit einen großen kulturellen Wandel hin zu einer Anti-Woke-Stimmung in der Kreativbranche gegeben hat. Bei einem Modewort, das so schwer zu fassen ist wie "woke", scheint es jedoch so, als hätten einige ihre eigenen Definitionen davon, was bedeutet, dass es schwierig ist zu verstehen, was Your Friendly Neighborhood Spider-Man Star genau meint, als er sagte, dass er befürchtete, dass die Serie woke sein würde.

"Ich meine, meine größte Angst war, dass es nervig und wach sein würde." Hudson Thames erzählte Collider. "Und das war es nicht, und ich dachte mir: 'Ja, das ist großartig, es ist so gut geschrieben', als ob es sich echt anfühlt. Ich bin der älteste von fünf Jungs, also habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie weiß, was in ihrem Leben und in der High School passiert, und es fühlte sich an, als würde es dem gerecht werden."

Thames-Co-Star Colman Domingo wurde dafür kritisiert, dass er Norman Osborne spielt, eine Figur, die in den Comics normalerweise weiß ist. Harry Osborne wird in der Serie ebenfalls schwarz sein, was manche als woke bezeichnen könnten. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass Nick Furys beliebteste Inkarnation immer noch Samuel L. Jackson ist, obwohl die Figur in den Comics weiß ist, scheint es leicht zu vergessen, wie wir früher solche Besetzungsentscheidungen mit Leichtigkeit getroffen haben, ohne dass ein paar Auserwählte laut ihre Spielsachen aus dem Kinderwagen geworfen haben.