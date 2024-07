Young Woman and the Sea (Disney+)

Es waren nicht Stürme oder Quallen, die das größte Hindernis für Schwimmerin Trudy waren, als sie beschloss, den Weltrekord zu brechen - es war die patriarchalische Gesellschaft, die sie ständig in ihre Schranken weisen wollte, genau wie viele andere Frauen in den trostlosen 1920er Jahren. Gegen den Strom zu schwimmen war jedoch nie wirklich in Ederles Charakter, und 1926 wurde sie zu dem, was Journalisten die "Königin der Wellen" nannten, nachdem sie der Welt das Gegenteil bewiesen hatte.

Young Woman and the Sea ist die wahre Geschichte von Gertrude Ederle, einer halbtauben Schwimmerin, die das Unmögliche möglich machte, als sie als erste Frau den Ärmelkanal überquerte. Star Wars-Star Daisy Ridley spielt die historische Figur mit Inbrunst und Funken, wobei jedes Hindernis ihre Entschlossenheit, das Rennen zu schwimmen, nur noch verstärkt. Es ist in jeder Hinsicht ein klassischer Sportfilm: Er ist optimistisch und feurig, aber er ist auch vorhersehbar und so nach Zahlen, wie es nur möglich ist. Es gibt wirklich keinen Grund, das erfolgreiche Sportfilmrezept zu erneuern, denn Young Woman and the Sea gibt nicht vor, mehr als das zu sein: ein gut gemachter und anständiger Film, der es nicht wirklich schafft, sich von der Masse abzuheben.

Das Problem ist, dass die Filmemacher keine Spannung zulassen, da die Geschichte von Anfang an klar ist. Es gibt nichts in diesem Film, was den Zuschauer an Trudys letztendlichem Triumph zweifeln lässt, denn wir haben die gleiche Geschichte bereits tausende Male gesehen. Man könnte argumentieren, dass dies bei dieser Art von Sportfilm zu erwarten ist und dass das Ziel des Films darin besteht, zu inspirieren, anstatt sich von der bekannten Biopic-Vorlage zu lösen. Wie dem auch sei, es gibt viele erhebende Momente, die sich nicht nur mit Ederles Lebensgeschichte beschäftigen, sondern auch mit dem Kampf von Frauen, in einer Gesellschaft, die auf das wahre Potenzial von Frauen herabblickt, ernst genommen zu werden. Es gibt eine positive Energie, die die Geschichte für diejenigen durchdringt, die nach etwas Erfrischendem und Hoffnungsvollem suchen. Allerdings ist er nicht besonders fesselnd und ich habe das Gefühl, dass der sentimentale Film ein paar zu viele Abkürzungen nimmt, um die Süße des Sieges so schmecken zu lassen, wie sie sollte.

Es ist aber alles andere als ein schlechter Film. Als historisches Drama ist dies eine besonders gut aussehende Darstellung des düsteren New York des 20. Jahrhunderts, und der Norweger Joachim Rønning hat nach Filmen wie Kon-Tiki und Fluch der Karibik: Salazars Rache, in denen man schnell auf Ridleys spritzigem Weg zum Sieg mitgerissen wird, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Inszenierung von Geschichten auf See. Das Tempo ist so schnell wie Trudys Flossen, und obwohl sich einige Nebencharaktere auf lange Sicht ein wenig platt anfühlen können, ist es schwer, Trudy nicht die Daumen zu drücken. Wenn überhaupt, dann ist der Film eine schöne Erinnerung an die reale Trudy und die zeitlose Botschaft, seinen Traum niemals aufzugeben - auch wenn das bedeutet, sowohl durch Vorurteile als auch durch Quallen zu schwimmen.

