You muss Hellblade 1 und 2 nicht gespielt haben, um Senua s "eigenständige Geschichte" zu genießen.

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Wenn Sie die Ankündigung von Ninja Theory auf der Xbox Games Showcase am Sonntag gesehen haben und sich gefragt haben, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sowohl Hellblade: Senua s Sacrifice als auch Senua s Saga: Hellblade II durchzuspielen – alles zur Vorbereitung auf das Erscheinen von Senua im Jahr 2027, dann ist die gute Nachricht, dass Sie das technisch gesehen nicht brauchen.

Als Antwort auf Fan-Fragen in den sozialen Medien wurde bestätigt, dass Senua eine "eigenständige Geschichte" sein wird und grundsätzlich als "starker Einstieg für neue Spieler" konzipiert wurde.

Ninja Theory erklärt: "Senua erzählt eine vollständige, eigenständige Geschichte und wurde als starker Einstiegspunkt für neue Spieler konzipiert. Wenn du die vorherigen Hellblade-Spiele gespielt hast, wirst du Senua, einige vertraute Themen und zurückkehrende Charaktere wiedererkennen. Aber es ist keine Vorerfahrung erforderlich, um die Geschichte zu verstehen oder das Gameplay in Senua zu genießen."

In Anschlussfragen sprach Ninja Theory auch darüber, warum das Spiel Senua heißt und nicht Hellblade III, mit der Begründung, dass "wir einen mutigen neuen Schritt für Senua ins Action-Adventure-Genre markieren wollen" und weil "dies eine prägende Geschichte im Leben von Senua ist, Sie ist das Herz und die Seele des Spiels."

Abgesehen davon, dass Senua 2027 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren wird, warten wir auf weitere Informationen zum Projekt.