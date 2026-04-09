You kann jetzt eine Demo für We Were Here Morgen abspielen

Das Triple-i Initiative Showcase war vollgepackt mit spannenden Indie- und AA-Ankündigungen, von denen eine der kommenden Zwei-Spieler-Puzzle-Reihe von Total Mayhem Games gewidmet ist.

Während der Show trat We Were Here Tomorrow auf, wobei der Entwickler ankündigte, dass eine Demo für das kommende Spiel auf dem PC über Steam verfügbar gemacht wurde. Im Moment kannst du auf Valves Plattform gehen, um einen Vorgeschmack auf den mit Spannung erwarteten Titel zu bekommen, der später im Jahr 2026 komplett auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Es gibt einen Haken bei dieser Demo, da sie nicht dauerhaft verfügbar sein wird. Die Fans haben eine Woche Zeit, das Spiel auszuprobieren, bevor die Demo entfernt wird, damit Überraschungen vor dem späteren Launch unberührt bleiben.

Was diese Demo bieten wird, so wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie "einen ersten spielbaren Einblick in das neue Retro-Future-Setting des Spiels, eine nostalgische Rückkehr zum charakteristischen kooperativen Rätsellösen der Reihe und eine zugängliche Einführung für Neueinsteiger der Serie bieten wird."

Für einen Vorgeschmack darauf, was uns erwartet, schaut euch unten den neuesten Gameplay-Trailer zu We Were Here Tomorrow an.