You kann jetzt bereits abgeschlossene Level in Mouse: P.I. For Hire wiederholen

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Nach dem Start Mouse: P.I. For Hire Anfang dieses Jahres arbeitet der Entwickler Fumi Games daran, das Projekt mit einer Reihe von Updates zu verbessern und zu verbessern, die sich hauptsächlich auf die Verbesserung der Lebensqualität konzentrieren. Allerdings hat das Studio nun gerade das veröffentlicht, was es als sein "bisher größtes Update" bezeichnet, das als Update v1.2.1 bekannt ist und eine ganze Reihe neuer Features hinzufügt, darunter lange erwünschte Elemente.

Ganz oben auf der Liste steht die Möglichkeit, bereits abgeschlossene Level erneut zu spielen, wobei die sogenannte Level Revisit-Funktion nun vorhanden ist und es den Spielern ermöglicht, "fehlende Sammelobjekte zu sammeln und unvollständige Nebenquests abzuschließen".

Darüber hinaus führte das Update unbegrenzte VRR, Performance-Optimierungen in allen Bereichen, Unterstützung für Ultrawide- und Super-Ultrawide-Seitenverhältnisse auf dem PC, Verbesserungen am Weapon Wheel, horizontale Achseninversion, Verbesserungen der Menünavigation und auch eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen in allen Bereichen ein. Die vollständigen Patchnotes können hier gelesen werden.

Ähnlich erhält die Switch-2-Version des Spiels Update v1.2.0, das viele der gleichen Verbesserungen einführt, aber auch einen neuen Balanced Graphics-Modus, der 40 FPS anstrebt.

Fumi Games schließt mit der Anmerkung: "Wir sind absolut noch nicht fertig, also folgt bitte unseren Kanälen für weitere Updates in der Zukunft."