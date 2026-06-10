You kann derzeit den Großteil aller Inhalte von Destiny 2 für £22 kaufen

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Man könnte zwar argumentieren, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist, um mit Destiny 2 einzusteigen, aber da Bungie offiziell das finale Update für das langjährige Spiel veröffentlicht hat, ist das verfügbare Produkt immer noch ziemlich umfangreich, mit fast neun Jahren Support zur Verfügung.

Es versteht sich von selbst, dass Sie, wenn Sie zögerlich bei Destiny 2 waren und wahrscheinlich von den Gebühren abgeschreckt wurden, die für jeden Erweiterungs- und Inhaltspaket der letzten zehn Jahre erschienen sind, eine Lösung vorgeschlagen wurde. A Destiny 2: Das Collection-Bundle ist jetzt erschienen, und dies ist eine Version des Spiels, die das Vanilla- und Basis-Erlebnis mit all den kostenpflichtigen Erweiterungen verbindet, die seit dem Start erschienen sind.

Wir sprechen von Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, Lightfall, The Final Shape, The Edge of Fate, Renegades, dem 30th Anniversary Pack und dem Dungeon Key Pack, das laut Steam normalerweise auf £185,22 schätzt, aber aufgrund eines laufenden Angebots kann man diese komplette Sammlung für 88 % des normalen Preises ergattern, was bedeutet, dass man den gesamten Inhalt für £22,14 bekommt.

Nochmals, Destiny 2 s lange Reise ist nun praktisch vorbei, aber nur wenige Spiele bieten dir diesen Wert für diesen Preis... Und hey, es scheint, als würde die Community zumindest momentan wieder zum Spiel strömen.