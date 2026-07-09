Nachdem der erste M3GAN-Film erschien und die Aufmerksamkeit vieler auf sich zog, verschwendete die Produktionsfirma Blumhouse nicht viel Zeit, um eine Fortsetzung zu genehmigen und sogar Spin-offs zu erkunden und das größere Universum zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde ein Projekt namens SOULM8TE versprochen, bei dem Androiden, die wie Kinder aussehen, gegen erwachsene weibliche Gegenstücke eingetauscht werden, die auf eine andere Art Gesellschaft bieten sollen...

Obwohl die Prämisse anders ist, da SOULM8TE als erotischer Thriller betrachtet wird, entwickelt sich der Sinn des Films letztlich zum gleichen Thema, nämlich dass dieser Android ein gewisses Maß an Bewusstsein und überfürsorglicher Natur gegenüber seinem 'Herrn' entwickelt, letztlich handelt und brutal diejenigen tötet oder verstümmelt, die ihm im Weg stehen.

Die Handlungszusammenfassung von SOULM8TE fügt hinzu: "Unheimlich, spannend und düster fesselnd, SOULM8TE folgt einem trauernden Ingenieur, der damit beauftragt ist, den neuen KI-Begleiter eines skrupellosen Technologieriesen zu testen. Aber als er versucht, sie zu einer wirklich empfindungsfähigen Seelenverwandten zu programmieren, entwickelt sie eigene Bedürfnisse – und entfesselt eine unerbittliche Welle präzisionstechnischer Chaos."

SOULM8TE werden die Kinos überspringen und direkt zu On-Demand-Diensten wechseln, und die gute Nachricht ist, dass Sie den Film ziemlich bald bequem von zu Hause aus ansehen können, insbesondere ab dem 1. August. Für einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, schaut euch den Trailer zu SOULM8TE unten an.