You Ich werde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Den Film: Infinity Castle I vor Ende Juli sehen können Crunchyroll

Wenn Sie den Demon Slayer-Anime verfolgt haben, wissen Sie, dass die Geschichte sich ihrem Ende stetig nähert. Nach mehreren Staffeln im Fernsehen endet die Demon Slayer-Erzählung mit drei abendfüllenden Kinofilmen, von denen der erste letztes Jahr Premiere feierte und als Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle I bekannt war.

Dieser Film feierte im September 2025 Premiere und erwies sich als riesiger Erfolg bei Fans auf der ganzen Welt, erzielte fast 800 Millionen Dollar an Ticketverkäufen und bewies, dass die Entscheidung, die Saga mit drei Filmen abzuschließen, sehr klug war.

Obwohl wir noch keinen Premierentermin für den zweiten oder dritten Film dieser Trilogie haben, wurde im Rahmen der Anime Expo in Los Angeles bekannt gegeben, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle I noch vor Monatsende bei Crunchyroll erscheinen wird, was bedeutet, dass Abonnenten das große Kinoereignis bequem von zu Hause aus erleben können.

Das Streaming-Veröffentlichungsdatum ist auf den 28. Juli festgelegt, wobei die meisten Regionen den Film mit einem Abonnement für die Anime-Plattform ansehen können. Wir sagen die meisten, da Netflix den Film stattdessen in den meisten Teilen Asiens debütieren wird, mit Ausnahme von Japan, Festlandchina und Indien.

Wenn Sie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle I noch nicht gesehen haben, verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension.