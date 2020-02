Yoshinori Kitase: "Final Fantasy VII: Remake übertrifft meine eigenen Erwartungen"

Die ambitionierte Neuauflage von Final Fantasy VII begleitet uns schon viele Jahre lang, doch erst in den letzten Monaten hat das Thema stark an Fahrt aufgenommen. In genau sieben Wochen (übrigens am Karfreitag, an dem die Geschäfte geschlossen sind) soll Final Fantasy VII: Remake hierzulande erscheinen und angesichts der nahenden Veröffentlichung hat sich der verantwortliche Produzent Yoshinori Kitase ein paar Gedanken über das Spiel gemacht.

Im Official Playstation Magazine (via Respawn First) bewunderte der Japaner, was aus dem ursprünglichen Vorhaben mit all der vielen Arbeit seines Team über die Zeit geworden ist: "Infolgedessen übertrifft das Spiel, das in Kürze geboren wird, sogar meine eigenen Erwartungen als derjenige, der den Wunsch geäußert hat, dieses Unterfangen überhaupt zu übernehmen." Das hört sich doch so an, als hätten Fans allen Grund sich zu freuen. Leider ist Final Fantasy VII: Remake lediglich der erste Teil der Gesamterfahrung, weshalb wir uns bereits auf die kommenden Ableger gedulden können. Spieler von Square Enix sind das lange Warten aber zugegebenermaßen gewohnt.