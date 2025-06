Yoshida: 80 $ sind ein tolles Angebot – wenn das Spiel hält

HQ

Shuhei Yoshida, der ehemalige Playstation-Manager, hält an dem inzwischen umstrittenen Preis von 80 US-Dollar für Spiele fest. Seiner Meinung nach ist es "unglaublich erschwinglich", wenn man bedenkt, wie viele Stunden Unterhaltung man im Gegenzug bekommt. Er nennt Mario Kart als Beispiel – ein Spiel, bei dem man mit nur einem einzigen Kauf Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Stunden verbringen kann. Aus seiner Sicht ist es damit ein viel besseres Angebot als viele andere Formen der Unterhaltung oder der Medien.

Yoshida räumt jedoch ein, dass nicht alle Spiele den gleichen Preis verdienen. Einige Projekte – insbesondere AAA-Titel mit großem Budget oder Live-Service-Spiele – können bis zu 100 US-Dollar kosten, aber sie ziehen Spieler an, indem sie mehr Inhalte und einen längeren Wiederspielwert bieten. Mit anderen Worten, der Preis ist durch die Menge an Inhalten, die Qualität und den langfristigen Support, den das Spiel bietet, gerechtfertigt – und es liegt an jedem Publisher, diesen Wert zu bewerten.

Dennoch bleibt das Thema unter den Spielern umstritten. Mehrere Umfragen – darunter eine von PushSquare – zeigen, dass eine große Mehrheit der Spieler nicht daran interessiert ist, so viel für einen einzigen Titel auszugeben. Viele fühlen sich durch die Preiserhöhungen sogar in die Irre geführt, obwohl einige sagen, dass sie bereit wären, für Blockbuster-Veröffentlichungen wie Grand Theft Auto VI mehr zu bezahlen, vorausgesetzt, es liefert das gleiche Niveau wie frühere Teile der Serie.

Also – für welche Spiele wären Sie bereit, 80 Dollar zu bezahlen?