Yoshi-P meint, ein Remake von Final Fantasy VI würde "vier Teile, vielleicht sogar fünf" erfordern.

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Es ist nur natürlich, dass Fans sich fragen, was Square Enix als Nächstes tun wird, wenn es 2027 sein dreiteiliges Remake von Final Fantasy VII abschließt, wenn Final Fantasy VII: Revelation erscheint. Einige haben auf ein Remake von Final Fantasy VIII gedrängt, andere Final Fantasy VI, aber unabhängig von welchem Spiel gibt es ein wiederkehrendes Thema, dass diese Titel ziemlich riesig sind und sie auf dem gleichen Niveau wie Final Fantasy VII neu zu machen wäre, wäre ein großes Unterfangen.

Tatsächlich gab Naoki "Yoshi-P" Yoshida kürzlich beim Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlin (danke, VGC) seine Meinung dazu und erklärte, dass er zwar nicht an einem Remake von Final Fantasy VI arbeitet, aber ein Remake eines solchen Titels vier oder sogar fünf Folgen benötigen könnte.

"Schau dir Final Fantasy VI an. Es ist ein unglaublich riesiges Spiel. Das Ausmaß ist einfach enorm, und das gilt auch für andere Titel wie Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Da du jetzt an der Final Fantasy VII: Remake-Reihe arbeitest, verstehe ich natürlich, dass Leute nach Remakes anderer Titel fragen würden, aber wenn wir diese anderen Titel neu machen würden, müssten wir sie wahrscheinlich in vier oder vielleicht sogar fünf Teilen veröffentlichen."

Yoshi-P erklärte auch das oft unausgesprochene Element, das diese Remakes erfordern, nämlich dasselbe Team für jedes Kapitel beizubehalten, um die gleiche kreative Vision und das gleiche Qualitätsniveau zu gewährleisten. Er bemerkte, dass bei Final Fantasy VII: Remake dasselbe Team seit 10 Jahren zusammenarbeitete, was eine außergewöhnliche Leistung ist, und erwähnte, dass das Gleiche auch bei anderen Remakes später passieren kann, vielleicht bei solchen, die noch länger brauchen, um das Ziel zu erreichen: "Ich kann nicht einfach hier sitzen und sagen: 'Ja, ja, Ich mache 6' neu, weil es nicht ganz so einfach ist."