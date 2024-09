Yoshi-P: "Ich frage mich, ob es möglich ist, Final Fantasy IX als einzelnen Titel neu zu machen"

HQ

Im vergangenen Jahr gab es mehrere Gerüchte aus normalerweise recht glaubwürdigen Quellen (Beispiel 1, 2 und 3), dass Square Enix derzeit an einem Remake von Final Fantasy IX arbeitet. Dies sind jedoch vorerst nur Gerüchte, und wenn wir dem Produzenten von Final Fantasy XIV und XVI, Naoki Yoshida, glauben dürfen, gibt es mehrere Probleme mit einem solchen Projekt.

Der größte ist, dass es seiner Meinung nach fast unmöglich ist, ein solches Remake zu machen und es nur ein einziges Spiel sein zu lassen. Das PlayStation-Original ist einfach zu groß und bietet so viele Unterschiede in der Umgebung, dass es nach heutigen Maßstäben unangemessen teuer und kompliziert wäre, alles zu bauen. Zu Video Games sagt Yoshida:

"Natürlich weiß ich, dass es Anfragen für Final Fantasy 9 gibt, aber wenn man an Final Fantasy 9 denkt, ist es ein Spiel mit riesigem Volumen. Wenn man an all das Volumen denkt, frage ich mich, ob es möglich ist, das als einen einzigen Titel neu zu verfilmen. Es ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage."

Was denkst du, sollte Square Enix ein Remake von Final Fantasy IX machen, auch wenn es bedeuten würde, es in mehrere Teile aufzuteilen, oder wäre es besser, wenn sie ihre Ambitionen herunterschrauben und stattdessen ein begrenzteres Remake machen würden?