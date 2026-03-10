Yoshi and the Mysterious Book wird im Mai auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht

HQ

Nintendo hat sich angewöhnt, so viele Direct-Sendungen zu moderieren, dass es sich heutzutage anfühlt, als gäbe es jede Woche eine Sendung, aber irgendwie schafft es es auch, den Raum und die Zeit zu finden, unerwartete Nachrichten über die Nintendo Today-App zu liefern.

Zu diesem Zweck hat Nintendo im Rahmen der Veranstaltungen am 10. März (Mario Day) gerade das offizielle Veröffentlichungsdatum für den kommenden charmanten Plattformer für die Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book bestätigt, wobei das Spiel sein großes Debüt bereits am 21. Mai feiern soll.

Um mit dieser Nachricht abzustimmen, ist ein neuer Trailer für das Spiel erschienen, der mehr von dem schönen 2D-Gameplay zeigt, das du unten selbst sehen kannst. Mit seinem animierten Kinodebüt im April in The Super Mario Galaxy Movie, in dem Donald Glover dem grünen Dinosaurier seine Stimme liehen wird, scheint 2026 definitiv das Jahr von Yoshi zu werden, obwohl The Legend of Zelda sein 40-jähriges Jubiläum feiert...