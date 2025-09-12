Yoshi and the Mysterious Book angekündigt für Frühjahr 2026

HQ

Yoshi wird in naher Zukunft wieder zum Star der Show werden. Während des heutigen Nintendo Direct haben wir gerade ein neues Spiel namens Yoshi and the Mysterious Book kennengelernt, und es wird ein 2D-Plattformer sein, der einen niedlichen Kunststil hat und schließlich am Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Die Handlung scheint sich um Yoshi zu drehen, der einem seltsamen Buch namens Mr. E hilft, die Geheimnisse und das Wissen zu verstehen, die in seinen Seiten gefangen sind. Natürlich kann Mr. E diese Informationen nicht selbst sehen, da seine Augen auf das Cover des Buches gerichtet sind, was bedeutet, dass Yoshi in die Geschichten eintauchen muss, um sie erleben und die Informationen zurückgeben zu können.

Schaut euch unten den Ankündigungstrailer für Yoshi and the Mysterious Book an, bevor er irgendwann im Frühjahr 2026 veröffentlicht wird.