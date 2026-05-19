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Es ist lange her, dass ich ein Familienfreundlicheres Spiel gespielt habe als Yoshi and the Mysterious Book. Dies ist ein Plattformspiel mit praktisch keiner Schwierigkeit, da man weder sterben noch Schaden nehmen kann und keine Gegner zu beachten hat. Yoshi and the Mysterious Book ist ein Spiel, das sich an jüngere Spieler richtet, aber es ist wahrscheinlich auch ein Spiel, das Meinungen spaltet.

Ein riesiges Buch mit einem regenbogenfarbenen Monokel und einem großen Schnurrbart, bekannt als Herr Enzyklopädie oder einfach Herr E für seine Freunde, fällt vom Himmel und landet genau dort, wo Yoshi und seine anderen Yoshi-Freunde wohnen. Herr E war schon immer neugierig darauf, was tatsächlich auf seinen Seiten steht, und als Buch, wie wir wissen, kann er sich nicht selbst lesen; Herr E fragt die neugierigen Yoshis, ob sie ihm helfen möchten, seine Seiten zu erkunden.

Natürlich freuen sie sich, und du machst dich nun auf den Weg, eine Reihe verschiedener thematischer Seiten/Welten zu erkunden, die von verschiedenen mysteriösen Tieren bewohnt werden. Jedes Tier hat sein eigenes Level, und die Levels drehen sich spielerisch um das einzelne Tier. Zum Beispiel könnte es einen Frosch mit großem, rundem Maul geben, der riesige Seifenblasen erzeugen kann, in die Yoshi springen kann und so auf hohe Plattformen schweben kann, die er sonst nicht hätte erreichen können. Deshalb ist das Level sehr vertikal gestaltet. Es könnte auch eine große fleischfressende Pflanze sein, auf der Yoshi auf ihrem Rücken reiten kann, und diese Ebene ist voller Schmetterlinge, verschiedener Insekten und anderer Dinge, auf die die hungrige Pflanze mit Yoshis Hilfe springen kann. Die Level sind daher so gestaltet, dass sie perfekt zum fokussierten Tier und seinen besonderen Eigenschaften passen.

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Du musst selbst herausfinden, was die besondere Fähigkeit jedes Tieres hat, wofür du sie nutzen kannst und welche weiteren kreativen Aktivitäten der Kurs bietet. Das Spiel hilft nicht, denn man muss es selbst herausfinden, indem man erkundet, spielt und kreativ ist. Es ist leicht herauszufinden, was die besondere Fähigkeit des Tieres ist, aber was mag die fleischfressende Pflanze zum Beispiel (abgesehen von Schmetterlingen)? Was passiert, wenn man darauf springt? Was passiert, wenn man es wirft – zum Beispiel in einen See voller Fische? Was passiert, wenn man ihm einen Chili in den großen Mund wirft? Wie schmeckt es eigentlich? Was passiert eigentlich, wenn man sich im hohen Gras versteckt? Was passiert, wenn es die kleinen Glückswolken frisst, die herumschweben? Diese Dinge und viele, viele andere musst du selbst herausfinden, und genau das ist der ganze Reiz von Yoshi and the Mysterious Book: Du musst dich zu allen Antworten spielen.

In jedem Level gibt es viele Dinge zu entdecken und zu entdecken – jüngere Spieler begnügen sich vielleicht damit, nur wenige davon zu finden und dann weiterzuziehen, da es praktisch keinen Fortschritt im Spiel gibt. Für jede Entdeckung, die man macht, erhält man jedoch Sterne, und diese Sterne helfen, neue Welten freizuschalten; Aber das Spiel ist sehr großzügig mit diesen Sternen, sodass es nicht lange dauert, bis ein großer Teil der verschiedenen Welten freigeschaltet wurde. Wenn du hingegen ein erfahrenerer Spieler bist, kannst du versuchen, alles in den Levels zu finden – und das erfordert sowohl Geduld als auch sehr einfallsreich, aber es ist nichts, was einen Erwachsenen wirklich fesseln kann.

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Mehrere Level (und ihre zugehörigen Kreaturen) funktionieren ziemlich gut, aber es gibt auch einige, die deutlich weniger gut funktionieren. Die zuvor erwähnte fleischfressende Pflanze macht wirklich Spaß, ebenso wie ein komisches Anglerwesen, und es gibt auch ein kleines, temperamentvolles Tier, das mit jeder Zeit röter wird, je länger man es trägt, bevor es schließlich explodiert, was ebenfalls ziemlich unterhaltsam ist.

Andererseits gibt es andere, die viel gewöhnlicher sind, und einige davon sind geradezu langweilig oder frustrierend zu spielen – zum Beispiel einige verwirrte Möwen, die weder besonders einfallsreich noch besonders Spaß machen. Das Gameplay ist also etwas gemischt, aber zum Glück kann man immer noch zu einem anderen Level springen, ohne dass es den Fortschritt im Spiel beeinträchtigt.

Yoshis Bewegungen sind größtenteils die gleichen wie in anderen Spielen mit dem kleinen grünen Dinosaurier; Er kann Gegenstände essen, die ihm einen Vorrat an Dino-Eiern zum Werfen geben, er kann mit seinem vertrauten "Flutter Jump" springen und über weite Strecken gleiten, und er kann heftig auf den Boden stampfen, um Kisten und andere Gegenstände zu zerschlagen. Als neue Funktion kann er jedoch auch Gegenstände oder verschiedene Tiere aufheben und auf dem Rücken tragen – und dabei die Fähigkeiten dieser Tiere nutzen, was die zentrale Mechanik von Yoshi and the Mysterious Book ist.

Das Spiel hat ein recht markantes Aussehen, da die Grafik fast einem handgezeichneten Comic ähnelt, und obwohl der Stil recht einheitlich ist, hat es nie wirklich meine Fantasie gefesselt. Andererseits ist das Design von Mr. E's Buch wirklich schön, ebenso wie die vielen Skizzenzeichnungen der Entdeckungen, die Sie unterwegs machen, wie sie in die Seiten von Mr. E's Buch eingetragen sind. Der Sound ist leider eher mittelmäßig; der Soundtrack wird viel zu oft wiederholt, und das Geräusch, das Yoshi beim 'Flutter Jump' macht, kann einen nach einer Weile verrückt machen.

Yoshi and the Mysterious Book ist eigentlich nicht mein Typ von Spiel, aber ich kann sehen – und schätze –, was Nintendo hier versuchen will: nämlich ein Spiel für jüngere Spieler zu schaffen, bei dem praktisch alle Hürden beseitigt wurden. Das Gameplay hat Höhen und Tiefen; Es ist ein Spiel, das zum Spielen und Erkunden einlädt, aber der nicht vorhandene Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich die Meinungen spalten.

Erfahrenere Spieler KÖNNEN das durchaus spielen, aber die Herausforderung besteht einzig darin, alles in jedem Level zu finden, und man muss darauf vorbereitet sein, dass das Spiel praktisch keinen Schwierigkeitsgrad hat, wenn man sich für die Nintendo Switch 2 in Yoshi and the Mysterious Book einstürzt.