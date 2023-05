Yorgos Lanthimos' neuer Film Poor Things bekommt seinen ersten Teaser

HQ

Der erste Teaser-Trailer zu Yorgos Lanthimos' Poor Things mit Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe und anderen ist gerade erschienen.

Im Trailer werfen wir einen Blick auf Lanthimos' ungewöhnliche Herangehensweise, die ihn für Filme wie The Lobster und The Favourite so berühmt gemacht hat. Poor Things erzählt die Geschichte von Bella Baxter, einer jungen Frau, die wieder zum Leben erweckt wird.

Es basiert auf einem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1992, der eine ähnliche Prämisse aufweist. In Bezug auf die Handlung wurde im Trailer jedoch nicht viel verraten, daher werden wir wahrscheinlich noch eine Weile warten, bis wir mehr hören.

Schaut euch den Trailer unten an: