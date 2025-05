Nach "Poor Things", "The Favourite" und "Kinds of Kindness" scheint es, als würde das Team von Emma Stone und Yorgos Lanthimos so schnell nicht verschwinden, und jetzt haben sie auch Jesse Plemons mit von der Partie.

Der Film wurde letztes Jahr enthüllt und ging letzten Sommer in Produktion. Laut Deadline soll der Film nun im Oktober dieses Jahres in die Kinos kommen, genauer gesagt am 31. für seine breitere Veröffentlichung, mit begrenzten Vorführungen ab dem 24. Dezember.

Der Film dreht sich um zwei Verschwörungstheoretiker, die eine Geschäftsführerin entführen, weil sie glauben, dass sie eine Außerirdische ist, die heimlich versucht, die Erde zu zerstören. Der Film ist ein Remake des südkoreanischen Films Save the Green Planet.

Wirst du Bugonia schauen?

Werbung: