Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Level werden von Fortschritten beeinflusst

Erst letzten Monat haben wir das neue Yooka-Laylee-Spiel auf der E3 ausprobieren können, heute haben wir einen weiteren Blick auf Playtonics zweites Jump'n'Run werfen können. Der Entwickler hat einen neuen Trailer für ihr 2,5D-Abenteuer veröffentlicht, der einen cleveren Kniff in der Spieldynamik demonstriert. Yooka-Laylee and the Impossible Lair startet Ende dieses Jahres und wird Spieler damit beauftragen, Queen Phoebees Verbündete in 20 Leveln zu befreien. In jedem Areal der Weltkarte wird es eine Interaktionsmöglichkeit geben, die die Dynamik eines bereits gespielten Abschnitts so grundlegend verändert, dass daraus eine neue Herausforderung wird. Laut dem Entwickler entstehen auf diese Art und Weise aus 20 neue Herausforderungen und wie das funktioniert, seht ihr unten im Video:

You watching Werbung