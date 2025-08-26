Yooka-Replaylee wird auf einer echten Cartridge anstelle einer Game Key Card geliefert

HQ

Man kann mit Sicherheit sagen, dass es ein Zeichen der Zeit ist, dass es eine Nachricht sein kann, dass ein Spiel tatsächlich auf der physischen Kopie enthalten ist, die Sie gerade gekauft haben, aber so ist es heute. Bei PlayStation und Xbox war es lange Zeit üblich, dass nur Teile oder nichts von Wert auf den Discs enthalten sind, aber für die Switch bekamen wir fast ausschließlich ein komplettes Spiel auf den Cartridges.

Aber für Switch 2 ist es nicht so üblich, und viele Spiele sind das, was Nintendo Game Key Cards nennt. Sie haben nichts auf ihnen, außer einem digitalen Schlüssel, mit dem Sie den jeweiligen Titel herunterladen können. Aber es gibt Ausnahmen, und eine davon scheint Yooka-Replaylee zu sein.

Der kanadische Gaming-Riese VGP Video Games Plus hat über seine Social-Media-Kanäle enthüllt, dass das gesamte Spiel tatsächlich auf der Cartridge gespeichert ist. Wenn sich dies als gutes Verkaufsargument erweist, das Käufer anzieht, können wir uns vorstellen, dass mehr Spieleentwickler und Publisher diesem Beispiel folgen werden, aber leider scheinen Game Key Cards das physische Angebot von Drittanbietern für Switch 2 zu dominieren, zumindest vorerst.

Wie wichtig ist es für Sie, echte physische Spiele anstelle von Game Key Cards zu wählen?