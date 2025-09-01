Yooka-Replaylee startet Anfang Oktober

HQ

Entwickler Playtonic hatte den Fans routinemäßig mitgeteilt, dass die erweiterte definitive Edition von Yooka-Laylee, bekannt als Yooka-Replaylee, dieses Jahr für PC und Konsolen erscheinen würde, aber gegen Ende August hatten wir immer noch kein festes Datum oder Zeitfenster, das wir in unseren Kalendern einkreisen konnten.

Dies änderte sich am Wochenende, als Playtonic enthüllte, dass Yooka-Replaylee am 9. Oktober vollständig auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Es wird eine volldigitale Version und eine physische Version des Spiels geben, und jeder, der zuvor Yooka-Laylee auf einem Gerät der letzten Generation besessen hat, kann Yooka-Replaylee für einen Bruchteil des Preises ergattern, da Playtonic einen Rabatt von 30 % für jeden bietet, der den Sprung schafft.

Andernfalls wurde bestätigt, dass das Spiel auf Switch 2 mit der Vollversion auf der Cartridge und nicht als Game Key Card verfügbar sein wird.

Was die Preisgestaltung betrifft, so wurde uns gesagt, dass sie bei 29,99 US-Dollar für die digitale Ausgabe und 49,99 US-Dollar für die physische Ausgabe liegen wird, die mit einer "Auswahl an Goodies exklusiv für den Einzelhandel" unterstützt wird.

