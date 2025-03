Yooka-Replaylee Gameplay im neuen Trailer

HQ

Leider wachsen wirklich gute 3D-Plattformer nicht auf Bäumen und Tatsache ist, dass Super Mario selbst des Konzepts ein wenig überdrüssig geworden zu sein scheint, und das letzte Mal, dass wir ihn in einem brandneuen 3D-Plattformer herumhüpfen sahen, war in Super Mario Odyssey von 2017, also vor acht Jahren.

So lange ist es übrigens her, dass ein weiteres feines Spiel des Genres veröffentlicht wurde, nämlich Yooka-Laylee. Es wurde von Playtonic Games entwickelt, deren Gründer größtenteils aus Leuten bestehen, die zuvor an der Entwicklung von Banjo-Kazooie beteiligt waren, und es wird auch oft als eine Art spiritueller Nachfolger von Banjos Abenteuern angesehen.

Dieses Jahr veröffentlichen sie eine stark aktualisierte Version des Spiels namens Yooka-Replaylee. Zu den Neuigkeiten gehören stark verbesserte Grafiken, aktualisierte/neue Herausforderungen, eine praktische Karte, neue Animationen und eine bessere Kamera. Zu guter Letzt wurde der Soundtrack von Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) neu aufgenommen, diesmal mit vollem Orchester.

In einem neuen Trailer erhalten wir eine hilfreiche Einführung in das Gameplay vor der Veröffentlichung später in diesem Jahr - wo es neben PC, PlayStation und Xbox auch auf Switch 2 erscheinen wird.

Schauen Sie sich das Video unten an.