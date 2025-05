Yooka-Laylee Entwickler Playtonic entlässt Mitarbeiter

HQ

Yooka-Laylee Entwickler Playtonic hat eine Reihe seiner Mitarbeiter entlassen. Yooka-Laylee erhält dieses Jahr ein Remaster, aber obwohl es immer noch Aufregung bei den Fans rund um die IP gibt, scheint es nicht genug zu sein, um Entlassungen zu verhindern.

"Es war in letzter Zeit eine wirklich harte Zeit bei Playtonic an einem Arbeitsplatz, der normalerweise so viel Spaß macht", schrieb Matt Griffin, Audiodesigner bei Playtonic auf LinkedIn (via Insider Gaming). "Entlassungen scheinen jetzt Teil der Branche zu sein, egal wo man ist, aber das macht es nicht einfacher."

In Griffins Beitrag verlinkt er auf die Profile von 14 Playtonic-Mitarbeitern, die auf der Suche nach Arbeit sind. Auch einige ehemalige Mitarbeiter haben in den sozialen Medien deutlich gemacht, dass sie entlassen wurden.