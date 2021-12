Yoko Taro rekapituliert Entwicklung der Meerjungfrau-Sequenz in Nier Replicant ver.1.22474487139

HQ

Nachdem uns Yoko Taro gestern mit einem schönen Weihnachtsgruß in die Feiertage entließ, erschien im Playstation-Blog ein Interview mit dem Creative Director der Nier-Serie. Thema des Gesprächs war Nier Replicant ver.1.22474487139, genauer gesagt eine spezielle Szene, die im Rahmen der Neuauflage neu in das Spiel aufgenommen wurde. Wer Spoiler fürchtet, der sollte nicht weiterlesen.

In Nier Replicant ver.1.22474487139 gibt es mehrere neue Szenen, doch die zusätzliche Mission mit der Meerjungfrau Louise ist von all diesen Anpassungen die größte Neuerung. Taro bestätigt, dass diese Geschichte, die schon 2010 im japanischen Artbook "Grimoire Nier" erschien, ursprünglich ein Teil des Originals war. Aus "Budgetgründen" wurde dieser Abschnitt jedoch geschnitten:

"Wir hatten vor, diese [Sequenz] in das Originalspiel aufzunehmen. Aus Budgetgründen konnten wir es jedoch nicht realisieren. Was die Novelle angeht, dachte ich mir: 'Ich habe mir die Zeit genommen, um die Idee zu entwickeln, also kann ich sie vielleicht als Bonusinhalt in das Konzeptbuch einfügen... Im Gegensatz zu Spielen muss man bei Konzeptbüchern [kaum] über das Budget nachdenken.' Und so habe ich es geschrieben, ohne zu viel darüber nachzudenken. Aber ich wusste nicht, dass es zehn Jahre später zu einem Spiel [landen] würde", beschreibt der Autor und Game Director.

Im weiteren Verlauf spricht Taro kurz darüber, dass das Team von Toylogic, unter der Leitung von Saki Ito, Probleme damit hatte, aus seinem kleinen Text eine vollwertige Sequenz für ein Videospiel anzufertigen. Letztlich habe der Produzent Yosuke Saito den Director dazu bewegt, "Die kleine Meerjungfrau" in ver.1.22474487139 aufzunehmen: "Das soll Fanservice sein, also füge es ein", erinnert sich Taro. Anschließend scherzt er: "Ich bin ein Sklave des Kapitalismus, also habe ich es nicht in Frage gestellt und getan, was mir gesagt wurde."

Wer sich für das Thema interessiert, sieht im Video die gesamte Bonussequenz, die euch im zweiten Akt von Nier Replicant ver.1.22474487139 begegnet. Mehr Informationen zu den Neuerungen dieses Remasters findet ihr in unserer Spoiler-Diskussion. Der japanische Autor verrät im Interview übrigens, dass es noch eine weitere Bonusepisode gibt ("The Lost World"), die er sich ausgedacht hat, um mögliche Streitigkeiten mit dem Publisher Square Enix aus dem Weg zu gehen. Diese Erzählung sei eine Art "Backup-Plan" gewesen, falls ein besonders erinnerungswürdiger Kniff in den Nier-Spielen nicht abgesegnet worden wäre. Lest euch das spannende Interview an dieser Stelle in voller Länge durch.