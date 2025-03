Yoko Shimomura wird nächste Woche bei den Games Awards mit einem BAFTA-Stipendium geehrt

HQ

Es ist fast Zeit für das jährliche BAFTA Games Awards, denn die Preisverleihung findet nächste Woche, am 8. April, in London statt. Mit diesem Näherrücken und fast da, hat die BAFTA nun bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den ehrenvollen Fellowship Award erhalten wird, wobei keine Geringere als die japanische Komponistin und Pianistin Yoko Shimomura ausgewählt wurde.

Bekannt als Schöpferin unzähliger unvergesslicher und ikonischer Soundtracks, darunter für Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Mario & Luigi, Xenoblade Chronicles, Street Fighter II, Streets of Rage, die Mana -Serie, Super Mario RPG, Live A Live und mehr, wurde Shimomura für ihren "herausragenden und außergewöhnlichen Beitrag zum Film, Spiele oder Fernsehen".

Shimomura hat sich auch zu seiner Auswahl für den BAFTA Fellowship Award geäußert und erklärt: "Ich freue mich sehr, eine so erstaunliche und prestigeträchtige Auszeichnung wie diese zu erhalten, obwohl ich es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz glauben kann. Ich bin der, der ich heute bin, dank all der Menschen, die mich unterstützt haben, die es mir ermöglicht haben, mich weiterhin mit der Musik zu beschäftigen, die ich liebe, und das Medium der Spiele zu entdecken, in dem diese Musik gedeihen kann. Ich bin allen in der Games-Branche zutiefst dankbar, denen, die mich bitten, meine Musik zu schreiben, und allen, die sie hören. Ich möchte, dass sie und alle, die ein Teil meines Lebens waren, mit mir diese Auszeichnung feiern. Vielen Dank."

Der Fellowship Award ging bereits an eine Reihe berühmter und ikonischer Namen aus der Welt der Unterhaltung, darunter Martin Scorsese, Gabe Newell, Hideo Kojima, Warwick Davis, Shuhei Yoshida, Shigeru Miyamoto, Tim Schafer, Helen Mirren, Peter Molyneux, John Carmack und mehr.