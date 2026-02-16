Yoke-Lenkräder könnten ganz verschwinden – angefangen mit China

HQ

Angefangen bei einigen Tesla-Modellen und schließlich auch an andere Orte verfügen einige Luxusautos über ein sogenanntes "Yoke"-Lenkrad, also eine Yoke-Form statt eines runden. Sie hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen, aber es scheint, als könnte sie auf ein kleines Problem stoßen.

Wie InsideEVs berichtet, hat ein vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlichter Bericht gezeigt, dass die Crashtestdaten lediglich darauf hindeuten, dass die Yoke-Form keinen funktionierenden Airbag sowie ein rundes Lenkrad aufnehmen kann.

Laut dem MIIT-Bericht erfordert die Zertifizierung und Validierung eines angemessenen Sicherheitsstandards "die Messkräfte an den Aufprallpunkten am oberen und unteren Teil des Randes, die bei einer Yoke-Konfiguration fehlen."

Im Grunde scheint der Bericht zu bestätigen, dass ein Airbag, der an einem Steuerrat montiert ist, entweder unter den Kopf des Fahrers oder darüber gleiten kann, was bedeutet, dass der Kopf des Fahrers stattdessen direkt auf die Lenksäule treffen könnte.