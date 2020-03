Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y entsteht auf Nintendo Switch und PS4

Die Kinderserie Yo-kai Watch läuft nicht mehr so gut, wie noch vor einigen Jahren, das ist mittlerweile auch in Japan zu bemerken. Das Interesse sinkt, daran konnte nicht einmal die vollständige grafische Überarbeitung des letzten Games auf der aktuellen Nintendo-Konsole etwas ändern. Deshalb wird es nun möglicherweise Zeit für radikalere Anpassungen. Mit Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y will Level-5 genau das nun probieren.

Produzent Akihiro Hino hat den Titel bereits im Dezember offiziell vorgestellt und in der neuesten Ausgabe des japanischen Coro-Coro-Magazins in dieser Woche erneut über das Projekt gesprochen. Diesmal werden die Protagonisten nicht junge Kinder sein, sondern High-School-Kids mit Yo-Kai-Heldenstatus. Story und etliche Gameplay-Bestandteile sollen überarbeitet werden, beispielsweise werden in den Kämpfen drei Yokais gleichzeitig gesteuert (vielleicht in rundenbasierten Schlachten). Was ebenfalls deutlich hervortritt, ist der visuelle Chibi-Aspekt, in dem die Charaktere präsentiert werden.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y ist für die Nintendo Switch und die Playstation 4 gelistet und soll in diesem Sommer in Japan erhältlich werden. Da Yo-kai Watch 4 hierzulande nicht einmal erschienen ist, ist es ungewiss, ob Fans einen lokalisierten Einblick in das neue Spiel bekommen werden.

Quelle: Siliconera.