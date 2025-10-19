Yoda sollte ursprünglich blau sein, wie aus den Star Wars-Archiven hervorgeht

"Blau, das bin ich. Schlumpf bin ich nicht." Wenn wir an seltsame kleine grüne Kerle denken, ist Yoda die Crème de la Crème. Er redet komisch, ist klein und hat so viele Falten wie zehn Opas. Für das ursprüngliche Konzept seiner Einführung in Das Imperium schlägt zurück war Yoda jedoch blau.

Laut Archiven, die von The Guardian untersucht (und von GamesRadar eingefangen wurden) hat sich Yodas ursprüngliches Design während der Konzeptphase stark verändert. Im ersten Drehbuch wird er dann als bläulich beschrieben.

Irgendwann wurde entschieden, dass er nicht blau sein würde und dass die Puppe für die Figur grün sein sollte. Wir wissen nicht, was genau zu dieser Entscheidung geführt hat, aber frühe Bilder von Yoda lassen ihn neben der Blauheit auch ganz anders aussehen. Er hat eine schlankere Statur, längere Haare und scheint die seltsame Art zu sprechen zu vermissen, die er im Film anwendet.

Glaubst du, dass ein blauer Yoda hätte funktionieren können?