Yike verlässt den Kader von G2 Esports League of Legends

G2 Esports wird einen kleinen Umbauprozess für seinen League of Legends -Kader durchlaufen, da in den letzten Wochen einige Mitglieder das Team verlassen und sich nach anderen Optionen umgesehen haben.

Nachdem Mihael "Mikyx" Mehle letzte Woche G2 verlassen hat, verlässt nun auch Martin "Yike" Sundelin das Team.

Yike hat sich seitdem an X gewandt, um seinen Abschied von G2 Esports zu kommentieren, worin er hinzufügte: "Die letzten zwei Jahre mit G2 waren wie ein Traum für mich. Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich für die Chance bin, die ich bekommen habe, und für all die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben. Ich habe hier tolle Leute kennengelernt und bin so wahnsinnig dankbar für alles!"

Dies geschieht auch, nachdem der Research-Analyst Vsevolod "Click" Tikhomirov die Einheit League of Legends verlassen hat, wobei wir uns nach diesen drei Abgängen nun fragen, ob es weitere Abgänge geben wird und wer als Ersatz ins Auge gefasst wird.