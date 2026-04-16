Yerba Buena präsentiert sein wildes Gameplay und veröffentlicht eine kostenlose Demo auf Steam

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Es gibt viele Plattform-Puzzlespiele, aber narrative Erlebnisse wie die in Yerba Buena sind selten. Der Plattform-Puzzle-Titel hat auf der Galaxies Spring Showcase einen neuen Trailer vorgestellt, der sich diesmal auf seine einzigartigen 'Kopieren und Einfügen'-Verhaltensmechaniken konzentriert.

Falls du es nicht wusstest: In Yerba Buena, entwickelt von Mad About Pandas, spielst du Barb, eine vergessene menschliche NPC, die in einem Videospiel gefangen ist und die Zügel übernehmen und versuchen muss, die Stadt San Francisco mit ihrer Waffe, dem Oscillator, zu retten. Mit dieser Waffe kann man ein gewünschtes Verhalten von einem Objekt 'kopieren' und es auf ein anderes übertragen. Klingt seltsam, oder? Aber es sieht nach richtigem Spaß aus... Und falls du mir nicht glaubst, schau dir den Trailer unten an.

Und falls dich das immer noch nicht ganz überzeugt hat (oder falls doch, und du nicht länger warten kannst, es zu spielen), solltest du wissen, dass gerade eine Demo des Spiels auf Steam veröffentlicht wurde, die du hier abrufen kannst.

Yerba Buena erscheint am 26. Mai für PC, PS5 und Xbox Series. Willst du dich dem Wahnsinn anschließen?