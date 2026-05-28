HQ

Yerba Buena stammt vom Berliner Indie-Entwickler Mad About Pandas und ist ein surrealer First-Person-Puzzle-Plattformer, der in einem fehlerbelasteten Computerspiel spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Barbara, auch einfach Barb genannt, die ihr Leben als NPC in einem Computerspiel verbringt, das nicht mehr aktualisiert wird, was bedeutet, dass die Bugs und Glitches im Spiel nicht behoben werden und überall in der Stadt auftauchen.

Das Spiel spielt im San Francisco der 1970er Jahre, und Barb und ihre Freunde kämpfen darum, zu verhindern, dass der berühmte Yerba Buena Park der Stadt – wie geplant – durch ein riesiges Bürogebäude ersetzt wird. Doch plötzlich geraten Barb und ihre Freunde in einen düsteren Fall mit Entführung und einer lokalen Biker-Gang, und von da an nimmt die Lage Fahrt auf.

Da Barb in einem Computerspiel lebt, erlebt sie unterwegs seltsame Fehler und Bugs, die für Gaming-Fans wie uns ziemlich amüsant sind. Ich werde sie hier nicht verraten, aber ich kann sagen, dass sie auf einen Typen namens Tee trifft, der sich die ganze Woche nicht bewegt hat, da er in einer klassischen T-Pose feststeckt. Sie stößt auch auf Entwicklerprotokolle von Arne von Pyramid Interactive, der einst an dem Spiel gearbeitet hat, in dem Barb lebt, und hier hört man ihn über die Fehler des Spiels sprechen und ob diese überhaupt behoben werden sollten. Dieses ganze Setup, bei dem das Spiel in einem anderen Computerspiel spielt, ist ziemlich amüsant, wird aber leider nie wirklich effektiv inszeniert.

Werbung:

Andererseits ist das größte Gimmick des Spiels der "Oszillator", den Barb zu Beginn des Spiels findet. Es ist eine waffenähnliche Vorrichtung, die die Umgebung manipulieren kann, indem sie Bewegungen und/oder physische Eigenschaften aus anderen Teilen der Umgebung kopiert. Es funktioniert, indem du eine Bewegung oder eine physische Eigenschaft aus ausgewählten Bereichen der Umgebung kopieren und auf andere ausgewählte Objekte um dich herum anwenden kannst. Die Bewegungen könnten ein drehendes Karussell auf dem städtischen Messeplatz oder ein mechanisches Werbeschild sein, auf dem ein Logo auf und ab wandert.

Wie kann das also genutzt werden? Ein gutes Beispiel ist, dass man zu Beginn des Spiels ein geparktes Auto auf die andere Straßenseite bewegen muss, damit man damit auf das Dach eines kleinen Gebäudes klettern kann. Daher kann man mit dem Oszillator die Bewegung anderer Autos am Straßenende, die von rechts nach links fahren, kopieren und diese Bewegung dann auf das geparkte Auto übertragen, sodass es sich in dieselbe Richtung bewegt, also von der rechten Straßenseite zur linken Straßenseite. Man kann viele andere Dinge beeinflussen – tatsächlich ganze Abschnitte von Häusern und Gebäuden – mit Bewegungen durch Aufzüge, Propeller in Belüftungssystemen und viele andere Dinge.

Werbung:

Später erhält der Oszillator mehrere neue Fähigkeiten; Zum Beispiel kann man Dinge in Luft verschwinden lassen, indem man die Eigenschaften von Dampf aus einem Lüftungsschacht oder einer Kaffeemaschine in einem Büro kopiert und auf ein Gebäude anwendet, das sich dann genauso wie der Dampf in der Luft auflöst. Später kannst du auch die Eigenschaften einer Hüpfburg oder eines Trampolins anwenden, sodass du hoch springen kannst, indem du auf ausgewählte Objekte trittst, die mit dieser Eigenschaft ausgestattet sind.

Auf dem Papier klingt das ziemlich spannend, aber so ist es in Wirklichkeit nicht. Es ist schwer, genau zu sagen, was hier nicht stimmt, aber beim Spielen fühlt sich etwas "falsch" an. Yerba Buena. Manchmal scheint es, als würden die Rätsel nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten, aber das ist schwer zu erkennen, da mehrere Rätsel schwer zu verstehen sind. Selbst wenn man das tut, was offensichtlich richtig erscheint, funktionieren bestimmte Rätsel einfach nicht oder sind einfach sehr einschränkend, sodass die Lösung genau richtig ausgeführt werden muss, und es ist nicht immer klar, was das Spiel von einem erwartet.

Rätsel dürfen schwierig sein, aber sie müssen aus dem richtigen Grund schwierig sein. In Yerba Buena wirken sie aus den oben genannten Gründen oft frustrierend, und dazu kommt noch die Ego-Perspektive, die dem Spiel keinen Gefallen tut, sowie die umständliche Physik, besonders in den komplizierteren Rätseln später im Spiel, bei denen mehrere Eigenschaften des Oszillators kombiniert werden müssen.

Das Spiel ermutigt dich, dich durch Erkunden und Experimente bis zur Lösung der verschiedenen Rätsel zu erkunden und zu experimentieren, sodass du beim Tod nicht bestraft wirst – was sehr schön ist. Dennoch ist es frustrierend, wenn man die Lösung gefunden hat, sie aber wegen ungenauer Steuerung, klobiger Physik, einschränkenden Rätseln und einer Ego-Perspektive, die das Sehen stören kann, einfach nicht ausführen kann. Folglich sind einige der Rätsel des Spiels eher frustrierend, als sie interessant zu lösen waren, und das sollte in einem Puzzlespiel eigentlich nicht der Fall sein.

Die Grafik in Yerba Buena ist recht einfach, aber sie funktioniert. Es kann ziemlich chaotisch werden, wenn man mit dem Oszillator große Abschnitte verschiedener Gebäude bewegt, aber die Spiel-Engine schafft das. Die Animationen der Spielfiguren und Objekte in der Umgebung sind sehr mechanisch und steif, was dem Spiel ein etwas raues Aussehen verleiht; Insgesamt wirkt Yerba Buena etwas holprig, und es scheint, als hätten die Entwickler sich zu viel abgenommen.

Yerba Buena basiert auf einer lustigen Idee, aber leider macht es einfach keinen Spaß zu spielen. Wie bereits erwähnt, ist es schwer, genau zu sagen, was falsch ist, aber das Ganze fühlt sich einfach etwas "falsch" an und das Spiel klickt nie ganz. Die verschiedenen Rätsel können unlogisch wirken, die Steuerung und Mechanik können das Lösen behindern, und das Spiel wirkt etwas steif und mechanisch.

Ich würde in keiner Weise von Yerba Buena abraten, und wenn du Puzzle-Fan bist und Lust hast, ein anderes Puzzlespiel auszuprobieren, dann probier es unbedingt aus, aber sei darauf vorbereitet, von gelegentlich unlogischen Rätseln, etwas holprigen Mechaniken und einer Ego-Perspektive frustriert zu werden, die das Ganze etwas fummeliger macht, als es sein sollte.

Yerba Buena ist ein ordentliches kleines Puzzlespiel mit einem guten Grundkonzept, das leider nicht ganz durchsetzt, und am Ende fühlt sich alles eher wie harte Arbeit als Unterhaltung an, was schade ist. Und der vernünftige Preis von knapp unter 21 Pfund kann daran nichts ändern.