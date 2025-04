Yennefers Synchronsprecherin ist sich nicht sicher, ob sie in The Witcher IV zurückkehren wird

HQ

Wir alle haben Geralt von Riva mit The Witcher 3: Wild Hunt lieb gewonnen. Das langwierige Abenteuer von The Witcher hatte eine große erzählerische Tiefe und die Beziehung zu Yennefer war ein wichtiger Teil der Geschichte, ebenso wie andere mythische Charaktere wie Dandelion/Jaskier. Im Fall von Yen hat ihre Synchronsprecherin, Denise Gough, erklärt, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob seine Figur in der neuen Folge zurückkehren wird.

In einem Interview mit Eurogamer sagte sie, dass sie nicht weiß, wie die Entwicklung des Spiels voranschreitet. Sie sprach auch über seine Erfahrungen bei den Aufnahmen zu The Witcher 3, ihrem ersten Projekt in der Videospielindustrie. "Ich wusste nicht, was ich tat. Dann trafen sich viele Leute aus der Tonabteilung mit mir und fragten: 'Bist du Yennefer?' und ich fragte: 'Wer ist Yennefer?'

Im Moment wissen wir, dass die bestätigten Synchronsprecher Ciri und Geralt sind, also bleibt abzuwarten, wie viele Charaktere aus dem dritten Spiel für das vierte Spiel zurückkehren werden. Die Bekanntgabe bei den Game Awards war eine große Überraschung, die wir alle mit offenen Armen empfangen haben. Es sieht so aus, als würde der Titel nicht vor 2026 erscheinen.

Freust du dich schon auf das vierte Spiel?