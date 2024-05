Yellowstone ist endlich wieder in Produktion

HQ

Wir machen keine Witze, Paramount hat bestätigt, dass Yellowstone offiziell wieder in Produktion ist und seine letzten Episoden dreht.

Die Serie soll mit einer letzten Reihe von Episoden der fünften Staffel enden, die im November debütieren sollen, und schließlich, nach unzähligen Verzögerungen und bizarren Problemen, die dazu geführt haben, dass die Produktion gestoppt wurde, befindet sich die Serie in den Dreharbeiten.

In der Pressemitteilung werden uns keine weiteren Details mitgeteilt, außer der Tatsache, dass die Produktion derzeit in Montana stattfindet, wahrscheinlich größtenteils im Chief Joseph Ranch in Darby im Bundesstaat.

Freust du dich auf die letzten Yellowstone Episoden?