Yellowstone endet vielleicht doch nicht mit Saison 5

Väter auf der ganzen Welt freuen sich! Trotz des Paramount -Marketings und der Tatsache, dass die laufende/kommende fünfte Staffel von Yellowstone die letzte ist, könnte das in Zukunft nicht mehr der Fall sein.

Deadline berichtet, dass die Verhandlungen über eine Rückkehr von Kelly Reilly und Cole Hauser für eine sechste Staffel der Serie begonnen haben, was anscheinend bedeutet, dass das Reboot/Spin-off, das Gerüchten zufolge Matthew McConaughey in einer Hauptrolle beinhalten soll, warten muss.

Der Bericht stellt fest, dass das Spin-off The Madison mit Michelle Pfieffer in der Hauptrolle immer noch stattfinden soll und tatsächlich die letzten Episoden der 5. Staffel folgen wird, die später in diesem Jahr erscheint. Was Staffel 6 betrifft, so werden noch keine Daten dafür in Betracht gezogen, wann sie debütieren könnte, aber wenn man sich das turbulente Ende von Staffel 5 ansieht, sollten Sie wahrscheinlich nicht erwarten, dass es in absehbarer Zeit eintrifft.

Es ist unklar, ob Anstrengungen unternommen werden, um Kevin Costner dazu zu bringen, in seine Hauptrolle zurückzukehren, da derzeit noch erwartet wird, dass sich der Schauspieler in den kommenden Episoden von Staffel 5 von der Serie verabschiedet.