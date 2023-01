Yellowjackets Staffel 2: Erster Blick auf Elijah Woods Charakter ist da

Dieses Jahr ist ziemlich gestapelt, wenn es um vielversprechend aussehende Filme und Serien geht. Die Abendkasse wird das ganze Jahr über geladen sein und das Fernsehen wird einige wirklich aufregende Neuzugänge sowie Fortsetzungen gut aufgenommener bestehender Shows erhalten - eine davon ist Yellowjackets.

Die Dramaserie wird im März ein Comeback feiern, wenn Staffel 2 mit dem Streaming beginnt, und vor diesem Datum haben wir nun einen ersten Blick auf Elijah Woods neuen Charakter Walter geworfen.

Der erste Blick sieht Wood in einer Szene mit Christina Riccis Misty, und während unklar bleibt, was die beiden tun, stehen sie da und starren gespannt auf etwas, das zweifellos für die nächste Stufe dieses packenden Mysteriums entscheidend sein wird.

Yellowjackets Staffel 2 soll am 24. März in den USA veröffentlicht werden, aber ein genaues Veröffentlichungsdatum in Großbritannien wurde noch nicht festgelegt oder angekündigt.