Yellowjackets kehrt im März 2023 zurück

Eine der größten Überraschungen unter den TV-Serien im vergangenen Jahr war Yellowjackets, in dem ein Flugzeug irgendwo in der kanadischen Wildnis abstürzte. An Bord war eine junge Frauenfußballmannschaft, und sagen wir einfach, dass es für sie nicht reibungslos lief. Etwas schien passiert zu sein, und wir konnten den Fußballspielern, die versuchten zu überleben, sowie ihren erwachsenen Kollegen in zwei getrennten Zeitlinien folgen.

Mit dem Ende der ersten Staffel wurde es unglaublich spannend und seitdem freuen wir uns auf die zweite Staffel. Jetzt wissen wir endlich, wann es ankommt, da gerade auf Twitter enthüllt wurde, dass Staffel 2 am 24. März startet, exklusiv auf Paramount + / SkyShowtime. Wir bekommen auch einen winzigen Teaser, der deutlich zeigt, dass Blut und seltsame Dinge passieren werden. Schau es dir im Tweet unten an.