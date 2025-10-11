Yellowjackets beenden mit der vierten und letzten Staffel

HQ

Nach drei intensiven Staffeln voller Brutalität haben die Schöpfer von Yellowjackets, Ashley Lyle und Bart Nickerson, beschlossen, dass die vierte Staffel auch die letzte sein wird. Für Fans der Serie ist diese Ankündigung keine große Überraschung. Schon die dritte Staffel fühlte sich so an, als würde die Geschichte ihren natürlichen Höhepunkt erreichen und nun dürfen wir uns auf eine "verrückte und unvergessliche" letzte Staffel freuen, zumindest wenn es nach den beiden Showrunnern geht.

Die Dreharbeiten für die letzte Staffel werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen, und Quellen deuten darauf hin, dass sie bereits Ende 2026 Premiere haben könnte. Es ist jedoch nichts wert, dass Paramount diesen Zeitplan bisher noch nicht kommentiert oder überprüft hat. Für die Fans gibt es immer noch viel, worauf sie sich freuen können: Es bleiben viele unbeantwortete Fragen, und es scheint sicher, dass es einen blutigen und verrückten Abschied gibt, der dem Vermächtnis der Yellowjackets würdig ist.