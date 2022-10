Yelena Belova wird in weiteren Filmen jenseits von Thunderbolts auftreten

HQ

Die Oscar-nominierte Schauspielerin Florence Pugh erschien erstmals in Marvels Kinouniversum in Black Widow und spielte Natashas Schwester Yelena Belova. Später erschien sie auch in Hawkeye, und im Juli 2024 wird sie wieder im Film Thunderbolts zu sehen sein. Nun berichtet The Hollywood Reporter , dass sie neben Thunderbolts auch in mindestens einem weiteren Film zu sehen sein wird.

"Florence Pugh, die bereits für den Oscar nominiert war, als sie in Black Widow als Yelena Belova auftrat, wird für ihre nächsten beiden Marvel-Filme achtstellige Beträge erhalten, darunter die Leitung der Ensemblebesetzung der bösewichtenzentrierten Thunderbolts, die am 26. Juli 2024 erscheinen sollen."

Um welche Art von Film es sich genau handelt, ist im Moment unbekannt, aber es könnte möglicherweise Avengers: The Kang Dynasty oder Avengers: Secret Wars sein. Aber es bleibt abzuwarten, schlicht und einfach.